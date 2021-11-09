Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты уже 62 млн человек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 62 млн человек. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день первым компонентом (вакцины от коронавируса - прим. ТАСС) привиты 62 млн человек", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Темпы вакцинации от коронавируса в период нерабочих дней сохранялись на хорошем уровне, прививки сделали 3,7 млн человек, сообщил Мурашко.

"Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 млн человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем", - сказал Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день составляют 400 человек на 100 тыс. населения, сообщил Мурашко.

"Удельный вес вакцинации составляет на сегодняшний день 400 человек на 100 тыс. населения. Наиболее высокие удельные темпы вакцинации на сегодня отмечаем в следующих регионах: Калмыкия, Тюменская, Пензенская, Липецкая области, Чукотский автономный округ, Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край", - сказал министр на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Серьезных сбоев при вакцинации граждан от коронавируса в нерабочие дни зафиксировано не было в России, заявил министр.

"В период праздничных и нерабочих дней медицинская служба оказывала всю необходимую помощь, в том числе продолжала активно вакцинацию населения. <...> Хочу констатировать, что не зафиксировано серьезных сбоев при оказании вакцинации граждан", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Система QR-кодов демонстрирует высокую эффективность в России, заявил Мурашко.

"Мы видим высокую эффективность меры "QR-код в обмен на услугу". Сегодня это реализуется многими регионами, и это действительно путь безопасности", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Принятые меры по борьбе с ковидом и нерабочие дни позволили переломить ситуацию. Около 1,36 млн пациентов с ковидом находятся сейчас под медицинским наблюдением, сообщил министр.