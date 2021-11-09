Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от "Единой России" законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.