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Госдума приняла в I чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от "Единой России" законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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