В ООН готовы помочь в решении проблем мигрантов на польско-белорусской границе

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило готовность содействовать решению гуманитарных проблем мигрантов на польско-белорусской границе. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Шабия Манту, УВКБ взаимодействует "со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса" и готово оказать им поддержку властям в оценке ситуации.

В понедельник вечером УВКБ выразило обеспокоенность ситуацией на польско-белорусской границе, где нелегальные мигранты попытались прорвать ограждение из колючей проволоки, чтобы проникнуть в Польшу, но встретили противодействие со стороны представителей польской полиции, погранохраны и вооруженных сил. На брифинге в Женеве во вторник Манту заявила, что УВКБ "очень встревожено" событиями на границе Белоруссии и Польши". "В отношении этой ситуации мы выражаем свою обеспокоенность уже на протяжении какого-то времени", - сказала она, напомнив, что еще в июле управление выступило с заявлениями, в которых призвало к "решению данного вопроса". УВКБ обеспокоено, в частности, положением женщин и детей. "Мы неоднократно заявляли, что использование беженцев, просителей убежища и мигрантов в политических целях является неприемлемым и должно прекратиться", - подчеркнула официальный представитель. "Мы взаимодействуем со всеми вовлеченными властями в решении данного вопроса", - сказала Манту.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных политических мерах со стороны Евросоюза в отношении Минска, включая санкции, она пояснила, что обеспокоенность, которую высказывает УВКБ, "ограничена гуманитарным измерением", а "политические меры" находятся вне рамок деятельности этого ооновского ведомства. "С гуманитарной точки зрения мы готовы поддерживать власти, иметь доступ этим людям и возможность оценить ситуацию, в которой они находятся, и удостовериться, что они могут получать защиту", - подчеркнула Манту.