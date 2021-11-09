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В Москве скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой

В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87-89 градусов Цельсия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87-89 градусов Цельсия, что соответствует погодным условиям", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

Также заместитель мэра сообщил, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. "Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - подчеркнул Бирюков.

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