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Попова сообщила о низком охвате вакцинацией против гриппа в России

Глава Роспотребнадзора заявила, что в 37 регионах РФ превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Охват вакцинацией против гриппа в регионах России сегодня низкий, провакцинировано всего 29% от всего населения, тогда как должно быть привито не менее 60%. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Так как ситуация, безусловно, нестабильна, я бы хотела отметить и низкий охват иммунизацией против гриппа. Пока на сегодняшний день всего 29% от совокупного населения РФ, а должно быть не меньше 60%. И эту работу сегодня в субъектах нужно ускорить", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Она добавила, что эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 37 регионах РФ.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 5 ноября, от гриппа в РФ привиты 40 млн человек.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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