Первая на Урале тестовая зона беспроводной 5G связи открылась в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Компания МТС открыла первую на Урале тестовую зону беспроводной связи пятого поколения в крупнейшем вузе округа - Уральском федеральном университете (УрФУ). Студенты смогут использовать сверхбыстрый интернет для тестирования своих разработок, в том числе дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, об этом сообщили в пресс-службе филиала компании в Свердловской области.

"Первая пользовательская тестовая зона 5G развернута <...> в одном из корпусов УрФУ на улице Тургенева, 4. Indoor-сеть 5G работает на частоте 27 ГГц. Подключиться к ней могут студенты, аспиранты и преподаватели университета со своими пользовательскими устройствами, поддерживающими новый стандарт связи. Те, кто не имеет таких устройств, смогут воспользоваться смартфонами 5G от МТС для сравнения технологий LTE и 5G", - говорится в сообщении.

Сеть 5G на территории УрФУ поможет студентам тестировать технические решения для выявления лучших идей использования связи пятого поколения. Техническим партнером проекта стала компания Ericsson.

"Студенты смогут использовать сверхбыстрый интернет для тестирования своих разработок: дронов, робототехники, специальных технических решений для производственных площадок, разработок в направлении умного дома и умного города. Большинство этих технологий требует высоких и стабильных скоростей мобильного интернета", - отметил директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В дальнейшем планируется организовать студентам УрФУ серию онлайн-лекций об инновационных телеком-продуктах с привлечением собственных экспертов. Темами лекций станут искусственный интеллект, облачные технологии, нейросети и аналитика больших данных.

В пресс-службе УрФУ ТАСС добавили, что этот совместный проект вуза и компании МТС поможет в исследованиях и достижении результатов программы "Приоритет-2030" и Уральского НОЦ, на следующем этапе его реализации планируется запуск лаборатории. "Лаборатория будет посвящена новым технологиям связи, но обязательно затронет очень много смежных направлений: информационные технологии, анализ данных, новые устройства, экономика, социология и так далее. К проекту также подключатся медики, историки и документоведы. В будущем здесь появятся студенты и исследователи других наших институтов, будут развиваться мультидисциплинарные команды", - приводят в вузе слова директора института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Ильи Обабкова.