В Башкирии углубленную диспансеризацию после коронавируса прошли свыше 20 тыс. человек

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. Углубленную диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции прошли свыше 20 тыс. жителей Башкирии, более 1,7 тыс. из них - оба этапа. Работа по обследованию переболевших продолжается, сообщил ТАСС вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин.

"Углубленная диспансеризация проводится для выявления отсроченных или долгосрочных осложнений после выздоровления от коронавирусной инфекции через месяц с момента появления первых симптомов. Среди последствий инфекции отмечаются тромбозы, одышка, кашель и боль в груди. В республике первый этап углубленной диспансеризации прошел 20 161 человек, второй - 1 742 человека", - сообщил Забелин.

По данным Минздрава региона, в первый этап диспансеризации входит анкетирование пациента, измерение сатурации, тест с шестиминутной ходьбой для исследования сердечно-сосудистой системы, рентген грудной клетки, общий и биохимический анализ крови. На втором этапе проводятся эхокардиография, сканирование вен ног для выявления тромбозов, компьютерная томография органов грудной клетки.

Углубленная диспансеризация проводится в России с 1 июля, для прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Всего с начала пандемии в Башкирии коронавирусной инфекцией заразились свыше 92 тыс. человек, полностью выздоровели более 81 тыс. От инфекции и ее осложнений умерли 2 874 человека, из них 2 526 были старше 60 лет.