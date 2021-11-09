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В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 за нерабочие дни увеличились в четыре раза

Первым компонентом вакцинировались 42% жителей региона

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае за время объявленных нерабочих дней увеличились в четыре раза. Об этом доложил губернатор региона Михаил Дегтярев во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

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"Мы не продлили нерабочие дни. <...> Выходные дни, которые объявил президент, мы использовали рационально - у нас в четыре раза увеличились темпы вакцинации за это время", - сказал он.

Первым компонентом вакцины привились 42% жителей региона.

В Хабаровском крае действуют 11 центров диагностики, где ежедневно проводится 700 КТ-исследований. Регион закупил 90 тыс. экспресс-тестов: в 17 лабораториях проводится до 5 тыс. исследований в день.

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РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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