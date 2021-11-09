На Железноводском курорте вводят занятия адаптивной физкультурой

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Занятий адаптивной физической культурой для людей с ограниченными возможностями здоровья начнут проводить в Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске приступили к организации занятий адаптивной физической культурой. АФК - комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что в настоящее время проводится набор групп, занятия планируется проводить на стадионе "Спартак".

"Очень важно, что комплекс упражнений подбирается с учетом индивидуальных возможностей организма человека, возраста и других факторов. Но главное - адаптивная физкультура позволяет решать задачу интеграции человека с ограниченными возможностями в общество. Так как мы активно развиваем спортивное направление, специально создаем возможность, чтобы каждый мог найти занятие по душе и по своим возможностям", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что основными целями оздоровительной физической культуры являются обеспечение и сохранение высокого уровня здоровья населения, повышение иммунитета, а также активный отдых и общение.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.