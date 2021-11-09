Систему QR-кодов ввели в 77 регионах России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. QR-коды уже введены в 77 регионах. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"QR-коды для пользования теми или иными услугами введены в 77 субъектах Российской Федерации, это значимая цифра", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она также добавила, что ограничительные меры, введенные в регионах России, необходимо сохранять, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

"Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах РФ", - сказала она.

Эксперты Роспотребнадзора оценивают соблюдение ограничительных мер, введенных в регионах, и механизмы контроля за их исполнением, режимы дезинфекции в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, принципы контроля QR-кодов на объектах, контроль за соблюдением режима изоляции лицами старше 60 лет, охваты тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов, ход вакцинации.