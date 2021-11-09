Власти Сингапура сделают платным лечение ковида для невакцинированных жителей

СИНГАПУР, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Сингапура сделает платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для жителей, которые отказываются делать прививки. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Он Е Кун.

По его словам, "власти изначально оплачивали все медрасходы для местных граждан и постоянно проживающих здесь иностранцев, если они не покидали пределы Сингапура". "Мы намерены сохранить подобный подход. Однако начиная с 8 декабря сингапурцы и иностранцы, отказывающиеся от вакцинации, должны будут самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с лечением заболеваний, вызванных коронавирусом", - подчеркнул глава ведомства. Министр уточнил, что "детям до 12 лет, а также лицам, которым противопоказана вакцина по медицинским показаниям, правительство продолжит оплачивать такие расходы".

"В настоящее время на невакцинированных жителей приходится основная доля тех пациентов, которым нужна интенсивная терапия, таким образом они значительно увеличивают нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Он Е Кун.

Обе дозы вакцины против коронавируса получили примерно 85% всех жителей Сингапура. В государственной программе иммунизации используются препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac.