Мурашко: система QR-кодов работает эффективно

"Мы видим высокую эффективность меры "QR-код в обмен на услугу". Сегодня это реализуется многими регионами, и это действительно путь безопасности", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что QR-коды (как подтверждение вакцинации от ковида) для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов заработали уже практически во всех регионах России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта.