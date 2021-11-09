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Пандемия COVID-19

Мурашко: система QR-кодов работает эффективно

Министр здравоохранения отметил, что "это действительно путь безопасности"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов демонстрирует высокую эффективность в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Мы видим высокую эффективность меры "QR-код в обмен на услугу". Сегодня это реализуется многими регионами, и это действительно путь безопасности", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Ранее сообщалось, что QR-коды (как подтверждение вакцинации от ковида) для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов заработали уже практически во всех регионах России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль не обсуждает усиление на федеральном уровне антиковидных ограничений, в том числе введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном видах транспорта.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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