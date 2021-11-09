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Пандемия COVID-19

Мишустин призвал хабаровские власти сделать все, чтобы остановить распространение ковида

Как отметил премьер-министр РФ, надо отслеживать ситуацию дальше

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти Хабаровского края делать все необходимое для того, чтобы остановить цепочку распространения коронавируса.

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"Надо, конечно, отслеживать ситуацию дальше. Делайте, пожалуйста, все необходимое совместно с санитарными врачами, чтобы прервать цепочку заболеваний", - прокомментировал он во вторник доклад губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Как сообщалось 5 ноября, суточное количество выявляемых случаев коронавируса в Хабаровском крае за две недели увеличилось на 30%.

Мишустин также отметил серьезный рост заболеваемости ковидом в Самарской области. "Коечный фонд загружен, свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом менее 10% осталось", - констатировал он и попросил губернатора региона Дмитрия Азарова доложить о ситуации в области.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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