Мишустин призвал хабаровские власти сделать все, чтобы остановить распространение ковида

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти Хабаровского края делать все необходимое для того, чтобы остановить цепочку распространения коронавируса.

"Надо, конечно, отслеживать ситуацию дальше. Делайте, пожалуйста, все необходимое совместно с санитарными врачами, чтобы прервать цепочку заболеваний", - прокомментировал он во вторник доклад губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом.

Как сообщалось 5 ноября, суточное количество выявляемых случаев коронавируса в Хабаровском крае за две недели увеличилось на 30%.

Мишустин также отметил серьезный рост заболеваемости ковидом в Самарской области. "Коечный фонд загружен, свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом менее 10% осталось", - констатировал он и попросил губернатора региона Дмитрия Азарова доложить о ситуации в области.