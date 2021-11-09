На Ставрополье ковидные койки развернут на базе коммерческих объектов

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья прорабатывают возможность размещения дополнительных коек для пациентов с коронавирусом на базе коммерческих объектов. Об этом во вторник сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Пока в крае не достигнут достаточный охват вакцинацией, пока мы не пришли к коллективному иммунитету, приходится решать вопросы расширения коечного фонда для COVID-пациентов. Поручил проработать пути для разворачивания дополнительных ковидных коек на базе коммерческих объектов. Там, где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования", - написал Владимиров в Instagram.

Он отметил, что это надо будет делать максимально корректно, с учетом всех интересов.

Также губернатор обратил внимание руководителей предприятий и организаций сферы торговли, общепита, транспорта, культуры, спорта, соцобслуживания на то, что, если постановление Роспотребнадзора об обеспечении профилактических прививок для отдельных категорий населения не будет выполнено, с 19 ноября работу этих объектов будет ограничат. "Используйте оставшееся время, чтобы поговорить со своими коллективами и принять меры для защиты здоровья людей", - добавил Владимиров.

За время пандемии в крае зарегистрировали 102 064 случая заражения. В общей сложности от коронавируса на Ставрополье вылечились 78 216 пациентов, скончались 4 380 человек.