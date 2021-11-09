Руководство Минздрава и Росздравнадзора посетили 17 регионов для помощи в борьбе с ковидом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Руководство Минздрава и Росздравнадзора по поручению президента РФ посетили 17 регионов России, чтобы оказать им помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы сформировали и направили в регионы руководство Министерства здравоохранения, Росздравнадзора с организационно-методической целью. Мы посетили в общей сложности 17 регионов. Основная цель визитов - это помощь в выработке методических подходов, в том числе выявление проблем, которые возникали", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам Мурашко, в некоторых регионах специалисты решили проблемы по укомплектованию бригад скорой помощи, а также отработали вопросы ограничительных мероприятий в субъектах и взаимодействия ПЦР-лабораторий. "Подошли к вопросу маршрутизации пациентов, в том числе с учетом высокой нагрузки, и распределили их по медицинским организациям с учетом тяжести заболевания", - добавил министр.

Как отметил Мурашко, по результатам каждого выезда подготовлен план мероприятий по использованию всех имеющихся резервов систем здравоохранения и направлена необходимая помощь.