Власти Хэйхэ выплатят $15 тыс. за данные об источнике COVID-19

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство расположенного на границе с Россией китайского города Хэйхэ объявило о награде в 100 тыс. юаней (около $15,6 тыс.) за информацию об источнике вспышки COVID-19. Об этом во вторник сообщил китайский информационный портал "Чжунхуаван".

"За предоставление ценных сведений, которые позволят успешно установить источник, полагается награда 100 тыс. юаней", - приводит портал заявление местных властей.

Вспышка COVID-19 началась в городе в конце прошлого месяца: 27 ноября власти сообщили о первом заболевшем, однако за две недели число инфицированных превысило 250 человек. По количеству активных случаев заболевания Хэйхэ находится на первом месте среди всех городов Китая.

В заявлении властей отмечается, что в том случае, когда информаторы при предоставлении данных об источнике вспышки сообщат о незначительных правонарушениях со своей стороны, они будут освобождены от ответственности. "Активное сокрытие данных, а также отказ предоставлять достоверную информацию для установления источника вспышки, повлекут за собой максимально строгие взыскания", - указывается в сообщении правительства города.

Правительство Хэйхэ призывает жителей информировать полицию о нелегальных пересечениях границы с Россией, контрабанде, незаконной охоте и пересечениях границы рыбаками при ловле рыбы на Амуре.