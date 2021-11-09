Минобрнауки сообщило, что вузы вправе вводить QR-коды для посещения корпусов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Университеты в России могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ во вторник.

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", - говорится в комментарии министерства на соответствующий запрос.

В пресс-службе также отметили, что позиция Минобрнауки России относительно организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки изложена в приказе от 2 ноября. Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области ранее договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Мера должна обеспечить появление в вузах "ковид-фри" зон.

Ранее Московский городской педагогический университет принял решение с 15 ноября допускать студентов на очные занятия при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом и младше 18 лет в вузе будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Для обучающихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Специальный QR-код для обучающихся и сотрудников планирует с 8 ноября ввести МГТУ имени Н. Э. Баумана, но только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.