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Пандемия COVID-19

Мурашко сообщил, что все регионы получили средства на лекарства для борьбы с ковидом

Министр отметил, что на сегодняшний день все субъекты получили бесплатные лекарства для людей, которые лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Все субъекты России получили средства на приобретение бесплатных лекарств для пациентов, которые лечатся от ковида в амбулаторных условиях. Кроме того, до регионов доведены средства на закупку высокопроизводительных кислородных концентраторов, заявил во вторник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

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"Выделенные правительством средства на закупку высокопроизводительных кислородных концентраторов доведены до субъектов <...> Также полностью доведены до субъектов по вашему поручению, Михаил Владимирович [Мишустин], средства на лекарственные препараты для амбулаторного лечения", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день все регионы РФ получили бесплатные лекарства для людей, которые лечатся от ковида в амбулаторных условиях.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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