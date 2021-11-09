Мурашко сообщил, что все регионы получили средства на лекарства для борьбы с ковидом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Все субъекты России получили средства на приобретение бесплатных лекарств для пациентов, которые лечатся от ковида в амбулаторных условиях. Кроме того, до регионов доведены средства на закупку высокопроизводительных кислородных концентраторов, заявил во вторник министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Выделенные правительством средства на закупку высокопроизводительных кислородных концентраторов доведены до субъектов <...> Также полностью доведены до субъектов по вашему поручению, Михаил Владимирович [Мишустин], средства на лекарственные препараты для амбулаторного лечения", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день все регионы РФ получили бесплатные лекарства для людей, которые лечатся от ковида в амбулаторных условиях.