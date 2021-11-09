Спортивные школы и частные секции в Самаре на неделю перевели на удаленный режим работы

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Спортивные учреждения в Самаре на неделю перевели на дистанционный режим работы, чтобы минимизировать число контактов между детьми. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"По 14 ноября спортивные школы, частные клубы и секции будут работать в дистанционном формате. Это решение было принято, чтобы минимизировать контакты между детьми. Также приостанавливается проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних. Вводятся ограничения на посещение детьми фитнес-центров совместно с родителями", - говорится в сообщении.

По данным властей, в целом ситуация с коронавирусом остается неблагоприятной, отмечается рост числа заболевших. Среди работников промышленных предприятий рост заболеваний за неделю составил 41%. При этом в два раза снизилась заболеваемость среди работников офисов и банковской сферы, а также среди госслужащих.

По данным городских властей, за первую неделю ноября в Самаре выявили 4 364 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 528 больше, чем неделей ранее. Половина заболевших - лица от 30 до 64 лет, еще 17% заболевших - пенсионеры.