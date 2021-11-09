В саду российско-японской дружбы в Сочи высадят сакуру

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сакуру высадят в саду российско-японской дружбы в Центральном районе Сочи, цветы на ней появятся весной. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгордский. Он добавил, что в саду также высадят новые кустарники и растения, которые будут цвести почти на протяжении всего года.

"Благоустройство идет полным ходом при поддержке депутатского корпуса. Наследие создателя "сочинского" стиля озеленения Сергея Венчагова мы сохраним. Ландшафтные дизайнеры высадят сакуру, к весне она зацветет. Плюс здесь появятся новые цветы и кустарники, гости смогут любоваться цветением практически круглый год. Кстати, многие растения - из нашего питомника", - написал мэр.

Он уточнил, что в новом спорткомплексе на Донской улице завершаются фасадные работы. После окончания строительства у жителей микрорайона появится многофункциональный центр в шаговой доступности. Дети смогут заниматься волейболом, гандболом и другими игровыми видами спорта. Территорию рядом со спорткомплексом благоустроят, обновят спортивную площадку, расположенную рядом с комплексом.