ГД приняла в I чтении законопроект о проживании одаренных детей в интернатах при вузах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает проживание одаренных детей в интернатах при вузах за счет бюджета.

Документ был внесен в Госдуму в июне. Речь идет о содержании детей, обучающихся в специализированных учебных научных центрах (СУНЦ), созданных в виде интернатов при вузах. Так, инициатива уточняет понятие таких центров и устанавливает механизм государственного финансирования проживания детей в таких центрах. Если закон будет принят, то проживание и питание обучающихся будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а не за счет родителей. Нормы и порядок выплат установит кабмин РФ.

Как отмечают авторы инициативы, расходы на питание и проживание обучающихся в таких центрах при госвузах "составляют от 30 до 60% общего объема финансирования деятельности СУНЦ". "Родительская плата с полным покрытием затрат на проживание в интернате составляет в год в среднем около 100 тыс. рублей. Взимание родительской платы в таком объеме привело к сокращению количества иногородних одаренных детей, проживающих в интернате, в среднем на 25%", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Такая ситуация, уверены авторы инициативы, создает "серьезную социальную напряженность" и не позволяет обучаться в интернатах при вузах школьникам из малообеспеченных семей.