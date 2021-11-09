В Архангельске начали производство хлеба с беломорскими водорослями

АРХАНГЕЛЬСК, 9 ноября. /ТАСС/. Производство хлеба с водорослями Белого моря запустили в Архангельской области. Планируется, что в скором времени такой хлеб будет выпекаться и в других городах России, в рамках проекта "Водоросли - это здорово!", говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Как отметил заместитель министра экономического развития Архангельской области - начальник управления науки и инноваций Алексей Коротенков, функциональное питание в Арктике - это одна из приоритетных задач научно-образовательного центра "Российская Арктика", который открыт в Архангельск.

"Здесь речь идет не только о применении водорослей, но и о других наших биологических ресурсах, во благо здоровья жителей Архангельской области и других арктических территорий. Кроме того, ведутся исследования по использованию беломорских водорослей в школьном питании. Такие ингредиенты, богатые витаминами и минеральными веществами, будут применимы и эффективны для питания людей, кто живет и работает в суровых климатических условиях", - сказал Коротенков, приводятся его слова в сообщении.

Цель проекта "Водоросли - это здорово! ": сохранение, улучшение здоровья людей, снижение риска развития заболеваний, связанных с питанием через обогащение продуктов питания первой необходимости. Была разработана технология производства ингредиента из водорослей, которые добываются в Белом море. "Мы работаем вместе с Архангельским водорослевым комбинатом, который поставляет нам беломорские водоросли, и компанией "Зеленый город" из Нижнего Новгорода, которая из этих водорослей производит специальный пищевой ингредиент для хлеба. Первым регионом федерального проекта стала Архангельская область. Это только начало, ведутся переговоры с крупными производителями хлебобулочных изделий в других регионах России", - приводит пресс-служба слова инициатора проекта, представителя компании "Натуральные напитки" Алексея Воронкина.

В пресс-службе Агентства регионального развития уточнили, что компания планирует подать заявку на статус резидента Арктической зоны России.