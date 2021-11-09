Количество госпитализаций в Самарской области снизилось на 10% после ввода нерабочих дней

САМАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализаций в Самарской области снизилось на 10% за последние две недели. При этом на амбулаторном лечении продолжают находиться около 30 тыс. человек с COVID-19, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Количество госпитализаций по сравнению с последними числами октября снизилось на 10%", - сказали в пресс-службе.

Губернатор региона Дмитрий Азаров на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ отметил, что сейчас на амбулаторном лечении находятся 29 179 пациентов с COVID-19, в регион на их лечение было направлено 536 млн рублей из федерального бюджета.

В целом глава региона охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в Самарской области как напряженную. Коечный фонд составляет 8 472 места в 40 больницах, доля свободных коек увеличилась до 16,4%. Также Азаров отметил, что режим нерабочих дней позволил улучишь ситуацию с заболеваемостью ОРВИ на 25% и пневмонией на 22%.

В регионе введен масочно-перчаточный режим, запрещено нахождение несовершеннолетних (до 18 лет) на территории ТЦ и на фудкортах без сопровождения взрослых, введен запрет на работу ночных клубов (дискотек), танцевальных площадок, фан-зон, проведение корпоративных мероприятий. Введен удаленный режим работы для 30% работников организаций, не вакцинированных сотрудников 60 лет и старше, беременных женщин. Введена обязательная вакцинация для сотрудников нескольких социально значимых сфер.