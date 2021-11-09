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СМИ: хакеры атаковали Mediamarkt

По данным телеканала RTL, они требуют $50 млн

ГААГА, 9 ноября. /ТАСС/. Сеть магазинов электроники Mediamarkt в Европе подверглась кибератаке, для разблокировки доступа к системам хакеры требуют $50 млн. Об этом сообщил во вторник телеканал RTL.

По данным телеканала, кибератака была совершена на все европейские подразделения компании. Сами магазины Mediamarkt остаются открытыми, однако некоторые компьютерные системы оказались недоступными, в результате чего покупатели не могут осуществить возврат товаров и забрать уже оплаченные заказы.

Согласно RTL, атаку осуществила хакерская преступная группировка Hive, которая активна с июня и которая ранее уже совершала подобные атаки на компании и организации и требовала выкуп в криптовалюте. "Злоумышленники требуют выкуп в размере $50 млн для разблокировки доступа", - утверждает телеканал.

В самой компании Mediamarkt данную информацию пока не подтверждают.

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