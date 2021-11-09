В Оренбургской области коечный фонд ковид-госпиталей сократят на 650 мест

ОРЕНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Число ежедневно госпитализируемых пациентов с коронавирусной инфекцией в Оренбургской области снизилось в начале ноября в два раза по сравнению с пиковыми значениями начала октября, что позволило освободить 30% коечного фонда, его будут сокращать. Об этом сообщила во вторник вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"На сегодняшнее утро у нас было развернуто 4 600 коек, на которых лечилось 3 184 пациента. У нас на сегодняшний день больше 30% коечного фонда являются свободными, поэтому принято решение: на этой неделе мы начинаем существенное сокращение коечного фонда. До конца недели будет сокращено порядка 500 коек и к следующему понедельнику - еще порядка 150, то есть за неделю 650 коек мы сократим", - сказала она.

Савинова охарактеризовала ситуацию с заболеваемостью в Оренбуржье как существенно стабилизовавшуюся за период нерабочих дней. По ее словам, первая неделя ноября позволила закрепить позитивные тенденции, наметившиеся ранее. Она отметила, что на пиковой неделе - первая неделя октября - среднесуточное поступление пациентов в стационары было 470 человек, а в начале ноября снизилось в среднем до 220 человек в сутки.

К работе в обычном режиме в ближайшие дни, как уточнила Савинова, вернется один из корпусов основного ковидного госпиталя Оренбурга, где будут работать по профилям хирургия и гинекология.

Также центр "Караваева роща" вновь станет принимать на реабилитацию неврологических пациентов после закрытия там ковид-госпиталя. Койки сократят и в других больницах Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка, Саракташа и Сакмары, привела пример министр.

"Тяжесть больных несколько снижается, на кислороде находятся 2 133 пациента. <...> На ИВЛ сохраняется 229 пациентов, тяжесть заболевания никуда не делась", - добавила Савинова.

В Оренбургской области, по данным регионального Минздрава на вторник, официально зарегистрировали 93 049 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 405 - за прошедшие сутки. Выздоровели 78 922 человека, умерли - 2 772 пациента.