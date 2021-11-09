В кабмине поддержали законопроект о полномочиях МЧС и Росгвардии по разминированию

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Пискарева, относящую к полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии работы по разминированию. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - отмечается в документе.

Инициатива предусматривает внесение в закон "О гражданской обороне" поправок, наделяющих спасательные воинские формирования, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС полномочиями проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, по поиску и обезвреживанию авиабомб и фугасов, а также работы с применением взрывчатых веществ. Одновременно в закон "О войсках национальной гвардии" предлагается внести изменения, наделяющие войска Росгвардии "полномочиями по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (устройств) и взрывоопасных веществ в местах и районах выполнения служебно-боевых задач".

Как поясняют авторы инициативы, сейчас поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ возложены законодательством на ФСБ и ФСО, что отражено в отраслевых законах. На практике, отмечают депутаты, эти задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардии, однако такие полномочия указанных ведомств федеральным законодательством не закреплены, что создает правовую неопределенность.

В кабмине поддержали инициативу, предложив уточнить подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России, "на которые распространяются полномочия по очистке местности от взрывоопасных предметов и проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов". Кроме того, законодателям предлагается внести уточнения в части организации приема и хранения взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в местах выполнения служебно-боевых задач.