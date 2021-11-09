РФ поддержала открытие учебного центра в Национальном институте здравоохранения Армении

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Центр онлайн-обучения в Национальном институте здравоохранения был открыт во вторник при финансовой поддержке России в рамках программы ООН по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД. Как сообщает корреспондент ТАСС, на церемонии открытия присутствовали посол России Сергей Копыркин, заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян и другие высокопоставленные лица.

"Учебный центр создается в рамках совместной программы ООН, которая реализуется при финансовой поддержке России. Напомню, что программа нацелена на противодействие распространению ВИЧ-инфекции среди трудовых мигрантов, а также других уязвимых групп населения. Она также направлена на укрепление институтов Армении, которые обеспечивают эпидемиологической надзор за ВИЧ", - отметил российский посол.

По словам Копыркина, "с 2013 года Россия оказывает финансовую поддержку в рамках программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии по профилактике и надзору за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями".

"Две фазы программы были успешно завершены, сейчас реализуется третья фаза до конца 2021 года. С 2013 года на реализацию проекта по борьбе с ВИЧ/СПИД Россия выделила свыше 5 млн долларов США. Роспотребнадзор дополнительно на двусторонней основе оказал материально-техническую помощь Армении на сумму $3,5 млн", - заключил российский дипломат.