В ВОЗ предупредили о возможной нехватке в 2022 году более миллиарда шприцев для прививок

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает реальным риск нехватки в 2022 году более миллиарда специальных шприцев, используемых для прививок. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве старший советник подразделения ВОЗ по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лиза Хедман, подобный дефицит чреват "серьезными проблемами", в частности, замедлением плановой вакцинации в мире.

"Мы высказываем реальную озабоченность тем, что можем столкнуться с нехваткой шприцев для иммунизации, что в свою очередь привело бы к серьезным проблемам, таким, как замедление усилий по иммунизации, а также к определенным проблемам с безопасностью", - отметила она. Хедман пояснила, что ежегодно в мире промышленные предприятия способны произвести около 6 млрд шприцев для прививок. "Совершенно ясно, что в 2022 году может возникнуть дефицит более чем в миллиард [шприцев], если продолжится "бизнес как обычно", - предупредила старший советник.

Хедман напомнила, что в 2021 году было сделано более 6,8 млрд прививок от COVID-19. Это почти в два раза больше, чем число плановых прививок от других болезней. Таким образом для вакцинации от коронавируса потребовалось почти в два раза больше специальных шприцев, используемых для иммунизации, чем для вакцинации от других болезней, констатировала она.

"Одним из серьезных последствий" нехватки шприцев для вакцинации может стать, как считает Хедман, "замедление рутинной иммунизации и предоставления других услуг здравоохранения". Межу тем отсутствие необходимых прививок в детском возрасте будет сказываться на здоровье детей "на протяжении лет". Кроме того, нехватка может привести к тому, что шприцы будут использоваться повторно, а это - "очень небезопасная практика", отметила старший советник.

В этой связи Хедман рекомендовала заблаговременно планировать потребности в шприцах, чтобы избежать "покупательской паники" и возникновения ситуации, которая имела место на начальном этапе пандемии коронавируса, когда дефицитными в ряде мест оказались персональные защитные медицинские средства.