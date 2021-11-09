В Москве после проверок в нерабочие дни приостановили работу 56 магазинов и кальянных

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 60 объектов торговли и услуг, в том числе магазины и кальянные, приостановили работу из-за нарушений, выявленных в ходе проверок соблюдения ограничений в нерабочие дни. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"За период с 28 октября по 7 ноября к административной ответственности <...> привлечено 544 должностных и юридических лица и индивидуальных предпринимателя. Материалы проверок будут направлены в суд. В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа 56 объектов, в том числе шести магазинов "Магнит", трех магазинов "Дикси", трех магазинов "Подружка", трех магазинов "Улыбка радуги", двух магазинов "Смешные цены", торгового дома "Арколь", магазина "Л’Этуаль", шести кальянных. Материалы проверок направлены в суды", - сообщается на сайте.

Уточняется, что в проверенных магазинах торговых сетей самый высокий процент работавших с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, в сети "Магнит" - 52%, "Дикси" - около 40%. Вместе с тем при проверке 18 магазинов "Виктория" нарушений не установлено. "С 28 октября по 7 ноября специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведено 1 237 проверок и мониторинговых обследований. Проверки проводились в торговых центрах, магазинах торговых сетей "Виктория", "Мираторг", "Дикси", "Fix Price", "Магнит", "Пятерочка", "Ярче", объектах общественного питания, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектах, салонах красоты. Нарушения были установлены на 474 объектах", - говорится в публикации.