Mail on Sunday подаст апелляцию по делу о публикации письма Меган Маркл

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Британский таблоид The Mail on Sunday начал процесс подачи апелляции на решение Высокого суда в пользу супруги британского принца Гарри Меган Маркл по иску о неприкосновенности ее частной жизни и авторских прав в связи с публикацией ее письма отцу. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"Письмо было специально написано с учетом возможности удовлетворения общественных потребностей, поскольку истец (Меган Маркл - прим. ТАСС) понимал, что господин Маркл мог раскрыть содержание письма средствам массовой информации", - сказал адвокат The Mail on Sunday Эндрю Калдекотт.

По его словам, подход судьи к рассмотрению позиции стороны ответчика был слишком узким.

Адвокаты Меган Маркл в свою очередь заявили, что апелляцию следует отклонить, поскольку еще один судебный процесс спровоцирует дальнейшее вторжение в частную жизнь супруги британского принца, а The Mail on Sunday получит только выгоду от устроенного ими "медийного цирка".

Публикация выдержек из письма Маркл в феврале 2019 года стала очередным витком скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь прервала с ним все отношения. Он же передал The Mail on Sunday текст письма, в котором герцогиня обвинила его во лжи и попытках заработать на псевдосенсационных интервью о дочери.