СМИ: Белоруссия перебросила с польской границы к литовской сотни нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Белорусские пограничники доставили с границы Польши к литовской границе сотни нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом сообщил во вторник портал Delfi .

Как утверждается в сообщении, группу из примерно 500 человек в ночь на 9 ноября доставили к границе Литвы, где они разбили лагерь. С литовской стороны к границе примыкает территория Лаздияйского района, ближайший город Капчяместис находится в 10 км от границы.

По данным портала, вооруженные белорусские пограничники проинструктировали мигрантов, чтобы они ночью шли в Литву. Для этого мигранты должны были разделиться на группы по 20-25 человек и ждать дальнейших указаний. Официальных подтверждений этой информации от литовских властей не поступало.

Как сообщил во вторник в эфире национального радио LRT начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас, с начала текущей недели охрану литовско-белорусской границы обеспечивают усиленные наряды, сформированные погранслужбой, армией Литвы и полицией. Из представителей данных структур сформирован оперативный резерв. В случае обострения ситуации этот резерв может в течение одного-двух часов прибыть в назначенное место.