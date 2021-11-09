На мясоперерабатывающем предприятии в Саратове обнаружили вирус АЧС

ТАСС, 9 ноября. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен на одном мясоперерабатывающем предприятии города Саратов. Об этом сообщается на сайте регионального управления ветеринарии.

"На мясоперерабатывающем предприятии в Саратове, обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней", - сказано в сообщении.

По результатам исследований, проведенных испытательным центром ФГБУ "Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория", вирус АЧС был найден в пробах мясокостной муки.

Африканская чума свиней - инфекционное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Средств для ее лечения и профилактики не существует.