Около 44 тыс. семей Ставрополья получили поддержку с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Около 44 тыс. семей Ставрополья получили поддержку в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" с начала 2021 года. На эти цели из краевого бюджета было выделено почти 123 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

"Мерами социальной поддержки, включенными в региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края", являются выплаты в связи с рождением первого и третьего ребенка. С начала года получателями этих выплат стали 43 635 семей", - пояснили в пресс-службе.

Обе выплаты предоставляются в размере величины прожиточного минимума на ребенка и назначаются также на год, но увеличиваются с 1 января календарного года. В этом году выплата составляет 10 621 рубль в месяц. Министерство отмечает, что на Ставрополье различные социальные выплаты получают свыше 135 тыс. ставропольских семей, в которых воспитывается более 260 тыс. детей.