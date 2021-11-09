На Ямале провели дистанционный осмотр техники с использованием цифровых технологий

ТАСС, 9 ноября. Дистанционный осмотр 270 самоходных машин и других видов техники провели с использованием цифровых технологий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за первый месяц работы пилотного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"За первый месяц работы системы дистанционного осмотра самоходных машин на Ямале осмотрено порядка 270 единиц техники. Пилотный проект продлится до октября 2022 года. В случае достижения положительных результатов, практика проведения дистанционного осмотра самоходных машин и других видов техники будет распространена на всей территории страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, осмотр самоходных машин и других видов техники проводится собственниками самостоятельно с применением специального мобильного приложения. Оно позволяет производить осмотр с фото- и видеофиксацией по заранее определенному программой алгоритму, что значительно сократит процедуру госрегистрации техники с 20 до одного-двух дней.

Дорожная карта проекта разработана и согласована правительством ЯНАО совместно с Минсельхозом РФ.