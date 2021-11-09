Институт искусственного интеллекта и ИТ-технологий создали в госуниверситете КБР

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Институт искусственного интеллекта и цифровых технологий создан в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ), который обеспечит регион квалифицированными кадрами. Об этом сообщил ТАСС во вторник и. о. ректора вуза Юрий Альтудов.

"Посчитали целесообразным создание отдельного института по искусственному интеллекту и цифровым технологиям в КБГУ для развития соответствующих образовательных программ на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также обучающих дополнительных программ. Создание нового структурного подразделения позволит удовлетворить формирующийся спрос в регионе и простимулирует процесс цифровых изменений, главная задача которых - повысить уровень и качество жизни людей", - рассказал Альтудов.

По прогнозу, выпуск специалистов в области ИТ, в том числе искусственного интеллекта, в 2022 году составит 107 человек с ежегодным их ростом в среднем на 7-10%. Еще одной задачей, по определению Альтудова, станет повышение качества приема с увеличением среднего балла ЕГЭ.

"Цифровая трансформация - одна из пяти национальных целей, обозначенных президентом РФ. Процесс внедрения цифровых инструментов активно идет в масштабах страны, а искусственный интеллект сегодня - перспективное направление, поскольку существует серьезный запрос на высококвалифицированные кадры в данной сфере", - прокомментировал собеседник агентства.

Как пояснил и. о. проректора КБГУ Вадим Лесев, институт объединит более 500 обучающихся и 50 высококвалифицированных преподавателей. "Помимо уже реализуемых образовательных программ в созданном подразделении начата работа над новыми программами для подготовки бакалавров и магистров по направлению "Фундаментальные информатика и информационные технологии". В состав института войдут кафедры прикладной математики и информатики, компьютерных технологий и информационной безопасности", - сказал Лесев.

Обучение и развитие науки

Новое подразделение кроме обучения студентов займется научной деятельностью и развитием ИИ-проектов в медицине, стоматологии, информационных технологиях, data science, АПК, новых материалах и в других областях. "Междисциплинарный подход к исследованиям обеспечит основу для развития системы искусственного интеллекта и цифровых технологий в университете, в том числе в развитии Центра мониторинга и управления безопасностью КБГУ (расширению его функциональных возможностей путем развития технологий искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения)", - пояснил Альтудов.

Целесообразность создания и развития нового структурного подразделения также связана с необходимостью эффективной реализации и достижению целевых показателей вуза по развитию КБГУ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования Министерства образования и науки РФ.