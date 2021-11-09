В селах Карачаево-Черкесии откроют шесть домов культуры в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство и реконструкция шести домов культуры будут завершены в селах Карачаево-Черкесии (КЧР) до конца текущего года. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии продолжается работа по строительству и реконструкции домов культуры в сельских населенных пунктах региона. Реконструкция старых зданий домов культуры проходит в Садовом, Кардоникской и Али-Бердуковском. Полным ходом идет строительство новых домов культуры в Кызыл-Октябре, Октябрьском и в Дружбе. Несмотря на разный уровень технической готовности зданий, все работы планируется завершить к концу этого года", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что здания будут открыты в 2022 году. Всего за последние три года в Карачаево-Черкесии отремонтировано и построено более 30 домов культуры.

"Главная цель нашей работы в сфере культуры и профильного нацпроекта - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в самых отдаленных населенных пунктах. Он реализуется уже второй год, за это время удалось добиться существенных результатов в модернизации инфраструктуры учреждений культуры, поддержке работников и в развитии их творческого потенциала", - привела пресс-служба слова главы региона Рашида Темрезова.

Ранее в послании парламентариям Темрезов сообщил, что работники домов культуры в селах республики будут ежемесячно получать дополнительную социальную выплату в размере 5 тыс. рублей с 2022 года.

По информации Министерства культуры КЧР, в регионе разрабатывают систему модернизации домов культуры, работы планируется завершить к июлю 2022 года. В рамках проекта специалисты изучат потребности жителей республики в городах и селах, проведут ряд обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий с руководителями и сотрудниками домов культуры, а также создадут онлайн-платформу для взаимодействия домов культуры с творческими предпринимателями и разработают прототип нового многофункционального культурного центра и стратегию его функционирования.