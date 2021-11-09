КПРФ не доказала искажения воли избирателей при электронном голосовании в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. КПРФ не смогла доказать искажение воли избирателей при электронном голосовании в Москве в ходе оспаривания его итогов в суде. Об этом говорится в мотивировочной части решения Пресненского суда Москвы по иску КПРФ и Валерия Рашкина.

"В ходе рассмотрения дела сторона административного истца не представила суду доказательств того, что действительная воля избирателей была искажена", - говорится в решении суда.

Суд ранее отклонил ряд исков от членов КПРФ, пытавшихся оспорить результаты электронного голосования в Госдуму в Москве.

В своем решении суд указал на то, что истцы не представили решений судов по конкретным нарушениям, а все свои доводы построили на голословной оценке итогов голосования. Согласно выводам суда, истцы построили свою позицию не на объективных документах, свидетельствующих о конкретных нарушениях и обращениях в избирком, а на информации из интернета и умозаключениях общего характера. "В своей деятельности участковая избирательная комиссия дистанционного электронного голосования не выходила за пределы компетенции, административными истцами не представлены какие-либо доказательства, подтверждающие наличие существенных нарушений волеизъявления избирателей, проголосовавших посредством использования дистанционного электронного голосования", - говорится в решении суда.

Решение суда по этому иску обжаловано и пока не вступило в силу.