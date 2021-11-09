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Пандемия COVID-19

В зоопарке Сингапура обнаружили вспышку коронавируса среди львов

По предварительной информации, животные заразились от одного из смотрителей зоопарка

СИНГАПУР, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура выявили вспышку коронавируса среди львов в зоопарке города-государства. Об сообщила во вторник Животноводческая и ветеринарная служба республики.

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"У четырех азиатских и одного африканского львов в последние дни наблюдались симптомы простуды. Проведенные тесты подтвердили заражение коронавирусом азиатских львов", - указывается в заявлении. "Пятый тест находится на исследовании", - добавили в ведомстве.

Заболевшие животные были изолированы от других. Всего в зоопарке содержатся девять азиатских и пять африканских львов.

По предварительной информации, животные заразились коронавирусом от одного из смотрителей зоопарка.

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СингапурПандемия COVID-19
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