Charite переносит плановые операции из-за резкого роста числа случаев ковида

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Берлинская клиника Charite перенесет все плановые операции из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в Германии. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано во вторник в Twitter клиники.

"Растущее число пациентов с ковидом: Charite переносит все плановые операции, чтобы задействовать больше сотрудников в ковидном отделении. Ограничения не касаются неотложных операций и экстренных ситуаций", - указывается в сообщении.

За последние сутки семидневный показатель распространения коронавируса в Германии вновь обновил рекорд и превысил отметку в 213 случаев на 100 тыс. человек. В воскресенье он достигал значения 191,5, на прошлой неделе - 154,8. За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 21 832, это почти на 10 000 больше, чем неделей ранее.