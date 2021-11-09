Скорый поезд "Мороз-экспресс" запустят с 3 января из Москвы в Великий Устюг к Деду Морозу

ВОЛОГДА, 9 ноября. /ТАСС/. Скорый пассажирский поезд "Мороз-экспресс" из Москвы в Великий Устюг, вотчину Деда Мороза, впервые будет запущен с 3 января, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Совместно с РЖД впервые запускаем скорый пассажирский поезд "Мороз-экспресс" из Москвы в Великий Устюг. Первые рейсы стартуют 3 января. Всего через 18 часов туристы окажутся в зимней сказке. Целый день есть у путешественников, чтобы осмотреть город и побывать на родине Деда Мороза", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, также совместно с транспортной компанией 12 ноября стартуют туристические поезда выходного дня в Великий Устюг. "Туристов из Москвы и Санкт-Петербурга ждут увлекательные экскурсионные программы на вотчине. Рейсы планируются каждую пятницу. Поезда будут курсировать с соблюдением требований Роспотребнадзора", - сообщил губернатор.

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. Древний город Великий Устюг известен православными святынями, землепроходцами, купцами и ремеслами.