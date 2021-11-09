Снижение заболеваемости среди детей в России. Главное о коронавирусе за 9 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 873 655 случаев заражения, из них новых — 39 160. За сутки умерли 1 211 человек, за весь период — 249 215.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом среди подростков и детей в России.
- Россия возобновила авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами.
- Песков заявил, что в Кремле не обсуждается введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте.
- Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах.
- В Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и ковидом снизилась почти на треть за неделю.
- В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 за нерабочие дни увеличились в четыре раза.
- Москва и Минск согласовывают взаимное признание сертификатов вакцинации.
- Систему QR-кодов ввели в 77 регионах России.
- В Ульяновской области кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 12 ноября.
- Только девять школ в пяти регионах России закрыли на карантин после нерабочих дней.
- Северный флот передал более 20 тонн кислорода для медиков Архангельской области.
Москва
- Всего зафиксировано 1 871 893 случая заражения, из них новых — 5 287.
- Мэр Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.
Мир
- Всего зафиксировано 250 563 666 случаев заражения, умерли 5 060 003 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Сингапура сделают платным лечение ковида для невакцинированных жителей.