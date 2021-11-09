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Снижение заболеваемости среди детей в России.
Снижение заболеваемости среди детей в России.
Снижение заболеваемости среди детей в России.
Снижение заболеваемости среди детей в России.
Снижение заболеваемости среди детей в России.
Пандемия COVID-19

Снижение заболеваемости среди детей в России. Главное о коронавирусе за 9 ноября

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 873 655 случаев заражения, из них новых — 39 160. За сутки умерли 1 211 человек, за весь период — 249 215.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом среди подростков и детей в России.
  • Россия возобновила авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами.
  • Песков заявил, что в Кремле не обсуждается введение QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте.
  • Попова рассказала о росте заболеваемости COVID-19 в регионах.
  • В Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и ковидом снизилась почти на треть за неделю.
  • В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 за нерабочие дни увеличились в четыре раза.
  • Москва и Минск согласовывают взаимное признание сертификатов вакцинации.
  • Систему QR-кодов ввели в 77 регионах России.
  • В Ульяновской области кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 12 ноября.
  • Только девять школ в пяти регионах России закрыли на карантин после нерабочих дней.
  • Северный флот передал более 20 тонн кислорода для медиков Архангельской области.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 871 893 случая заражения, из них новых — 5 287.
  • Мэр Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве.

Мир 

  • Всего зафиксировано 250 563 666 случаев заражения, умерли 5 060 003 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Сингапура сделают платным лечение ковида для невакцинированных жителей.
Теги
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