В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями вводится в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой.

"Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: <...> лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)", - говорится в постановлении.

Помимо этого, под обязательную вакцинацию подпадают работники сферы промышленности, производства продукции, перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе сотрудники аэропорта "Пулково", персонал авиакомпаний и морских портов, включая плавсостав. Студенты старше 18 лет, проходящие практику вне структурных подразделений, также обязаны привиться. Вакцинация должна быть осуществлена в срок до 15 декабря первым компонентом, до 15 января вторым с охватом не менее 80% от общей численности работников.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,8 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений.

По последним данным, в Петербурге выявили 735 739 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 664 270 человек, умерли 24 640. За последние сутки в городе выявили 2 680 случаев заражения.