Белорусские власти передали мигрантам на польской границе гуманитарную помощь

БРУЗГИ /Белоруссия/, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии совместно с рядом общественных организаций передали находящимся на линии белорусско-польской границы гуманитарную помощь. Общий вес помощи в двух партиях составляет несколько тонн, передает корреспондент ТАСС с границы.

В качестве гуманитарной помощи мигрантам передали около 1,5 тонны мясной продукции, 500 кг говяжьей тушенки, 1 тыс. хлебобулочных изделий, кондитерские изделия, воду, яблоки, теплую одежду.

Помощь доставили на пяти грузовиках прямо к участку границы, где находятся около 3 тыс. беженцев. Координировали процесс ее передачи представители Белорусского Красного креста и военнослужащие Государственного пограничного комитета.

"Мы переживаем, здесь очень тяжелые эмоции", - сказал в беседе с мигрантами глава комиссии Совета республики (верхней палаты) Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. "Мы постарались, чтобы вы смогли сегодня поесть и хоть немного согреться", - сказал сенатор.

Его разговор с мигрантами заглушал шум польского вертолета, который барражировал над границей. "Люди хотели пройти в Польшу, но чуда не случилось. Евросоюз не пустил их к себе", - отметил Лискович. Он убежден, что "людей нельзя сталкивать лбами, все надо решать за столом переговоров".

Ранее сообщалось, что спустя сутки после прибытия к границе мигранты стали ощущать большие проблемы с питьевой водой. Позже белорусские пограничники доставили на автомобиле несколько сотен бутылок с водой. За процессом ее раздачи, который привел к столпотворению беженцев, внимательно наблюдали польские силовики на расстоянии нескольких десятков метров.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.