{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Штрафы Facebook за неудаление запрещенных данных связаны с постами о незаконных акциях

С начала года компания была оштрафована на общую сумму 43 млн рублей за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Большая часть многомиллионных штрафов, наложенных на Facebook по статье КоАП об отказе удалить запрещенный контент, связана с публикацией сведений о несанкционированных акциях или призывами к массовым беспорядкам. Это следует из копий решений мирового судебного участка Москвы №422, с текстом которых ознакомился ТАСС.

"В случае обнаружения в сети "Интернет" информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и в сфере средств информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. Доказательств, подтверждающих принятие Facebook всех зависящих от него мер для предотвращения правонарушения не представлено . Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем интернет-ресурса информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)", - сказано в большинстве протоколов, по которым Facebook был привлечен к административной ответственности.

Согласно данным, опубликованным на сайте мирового судебного участка №422, подобных протоколов, текст которых успели опубликовать, в отношении этой соцсети насчитывается более 10. Также, как следует из судебных документов, Facebook привлекали к ответственности за публикацию экстремистских материалов религиозного содержания. Twitter оштрафовали не менее трех раз за распространение сведений о несанкционированных акциях, и как минимум дважды - за публикацию нацистских лозунгов или символов.

С начала года Facebook был оштрафован на общую сумму 43 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В настоящее время судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания этих средств, так как компания не выплатила их добровольно в установленный законом срок. Также в нынешнем году Twitter был оштрафован на сумму свыше 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Сотрудники ФССП тоже начали взыскивать эти деньги принудительно.

Теги
СШАРоссия
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ревакцинируется от коронавируса в декабре
Глава региона в первый раз прошел вакцинацию в мае этого года
Читать полностью