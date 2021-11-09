Штрафы Facebook за неудаление запрещенных данных связаны с постами о незаконных акциях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Большая часть многомиллионных штрафов, наложенных на Facebook по статье КоАП об отказе удалить запрещенный контент, связана с публикацией сведений о несанкционированных акциях или призывами к массовым беспорядкам. Это следует из копий решений мирового судебного участка Москвы №422, с текстом которых ознакомился ТАСС.

"В случае обнаружения в сети "Интернет" информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и в сфере средств информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. Доказательств, подтверждающих принятие Facebook всех зависящих от него мер для предотвращения правонарушения не представлено . Суд постановил признать Facebook виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем интернет-ресурса информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)", - сказано в большинстве протоколов, по которым Facebook был привлечен к административной ответственности.

Согласно данным, опубликованным на сайте мирового судебного участка №422, подобных протоколов, текст которых успели опубликовать, в отношении этой соцсети насчитывается более 10. Также, как следует из судебных документов, Facebook привлекали к ответственности за публикацию экстремистских материалов религиозного содержания. Twitter оштрафовали не менее трех раз за распространение сведений о несанкционированных акциях, и как минимум дважды - за публикацию нацистских лозунгов или символов.

С начала года Facebook был оштрафован на общую сумму 43 млн рублей за неудаление запрещенного контента. В настоящее время судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания этих средств, так как компания не выплатила их добровольно в установленный законом срок. Также в нынешнем году Twitter был оштрафован на сумму свыше 8,9 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Сотрудники ФССП тоже начали взыскивать эти деньги принудительно.