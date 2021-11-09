Горсовет Евпатории отказался привлекать к ответственности главу администрации Тихончука

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты горсовета Евпатории во вторник отказались привлекать к дисциплинарной ответственности по представлению прокуратуры главу администрации города Романа Тихончука. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности председателя горсовета Евпатории Эмилия Леонова.

В начале октября источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проводят с Тихончуком следственные действия. Позднее источник уточнял, что глава администрации проходит свидетелем по уголовному делу в отношении главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко.

"Прокуратура внесла представление о дисциплинарном взыскании [в отношении Тихончука]. В связи с тем, что прокуратура не представила документального подтверждения данного представления, то есть не было доказательной базы, депутаты не смогли определить, в чем нарушения со стороны Тихончука", - сказала собеседница агентства.

По словам Леоновой, горсовет уведомлял прокуратуру о проведении заседания постоянной комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и регулированию конфликта интересов и приглашал на него представителя надзорного органа. "Однако прокуратура на заседание не прислала представителя и не предоставила доказательной базы. Поэтому в настоящий момент у нас нет никаких подтверждающих документов, чтобы принимать решение о дисциплинарном взыскании", - отметила исполняющая обязанности председателя горсовета.

Леонова добавила, что в случае, если прокуратура представит доказательную базу, горсовет повторно рассмотрит вопрос о привлечении Тихончука к дисциплинарной ответственности.

Тихончук возглавил администрацию Евпатории в октябре 2019 года. До этого он в течение полугода исполнял обязанности главы администрации города. С 2010 по 2019 год Тихончук был депутатом Евпаторийского городского совета нескольких созывов. С 2013 года он также возглавляет Федерацию футбола Евпатории, а с 2015-го является президентом футбольного клуба "Евпатория".