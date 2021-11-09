Власти Тульской области до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 80% жителей

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. человек ежедневно проходят вакцинацию от коронавируса в Тульской области, где, по данным на 9 ноября, привито уже 55% взрослых жителей. Существующий темп позволит завершить вакцинацию 80% населения до конца 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ назвал Тульскую область в числе пяти регионов с наиболее низкими темпами вакцинации. По данным областного министерства здравоохранения, изменения темпа прививочной кампании связано с уже достигнутым большим охватом населения вакцинацией.

"Ежедневно в регионе первым компонентом прививаются 1,5-2 тыс. человек. Этого темпа достаточно, чтобы до конца года достичь 80% уровня вакцинации жителей региона, который необходим для формирования коллективного иммунитета от коронавируса", - говорится в сообщении на сайте облминиздрава.

По данным пресс-службы, на 9 ноября первым компонентом вакцинированы более 670 тыс. человек, вторым - более 622 тыс. "Привито 55% взрослых жителей, что выше, чем в целом по стране. По охвату вакцинацией регион занимает 19-е место в РФ. С учетом переболевших жителей иммунная прослойка в регионе уже превышает 70%", - отметили в пресс-службе.

В Тульской области работают 55 пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения, 45 выездных прививочных бригад, 10 мобильных комплексов для вакцинации на ФАПах и на промышленных предприятиях. Имеется достаточный запас вакцины. С июня в регионе введена обязательная вакцинация сотрудников наиболее значимых сфер, в том числе работников торговли и общепита, образования, здравоохранения, транспорта, системообразующих предприятий.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 9 ноября, в Тульской области с начала пандемии зарегистрировано 62 484 случая заражения коронавирусом, в том числе 269 - за последние сутки. Выздоровели 54 310 человек, 3 613 пациентов умерли.