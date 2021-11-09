В Дербенте над фундаментом Собора Святого Георгия Победоносца установят защитный триплекс

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Площадь Свободы в дагестанском Дербенте будет благоустроена, над фундаментом главного православного храма города - Собора Святого Георгия Победоносца - появится стеклянный триплекс. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Находясь в Дербенте Сергей Меликов осмотрел площадь Свободы. Что касается проводимого комплексного благоустройства, то, по задумке, оно должно превратить монофункциональную площадь, на которой можно было только проводить мероприятия, в многофункциональную, где появятся площадки для отдыха и проведения различных мероприятий, небольшое кафе, туристический центр с открытыми террасами, амфитеатр с открытой сценой. В рамках благоустройства будет проведена музеефикация. В частности, над фундаментом Собора Святого Георгия Победоносца - главного православного храма города Дербента - появится стеклянный триплекс", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе реконструкции главной площади Дербента были найдены археологические объекты. Во время раскопок остатков жилищ, тандыров, печных конструкций и водоводов из керамических труб XI-XII веков были обнаружены два клада с монетами. Эти находки будут выставлены в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.

Главный православный храм Дербента располагался на месте памятника Ленину на площади Свободы и был снесен в 1938 году. Он был построен в 1853 году на народные средства.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря. В 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.