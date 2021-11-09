Заболеваемость ОРВИ в Кировской области за неделю снизилась на 27,5%

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Кировской области за неделю снизилась на 27,5%, при этом эпидемический порог превышен на 2%, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области Любовь Басарыгина.

В конце октября заболеваемость ОРВИ в регионе превышала эпидпорог на 43%, а среди населения от 15 лет и старше - на 124%.

"За 44-ю неделю на территории Кировской области за медицинской помощью по ОРВИ обратилось 7 609 человек, заболеваемость среди совокупного населения за неделю снизилась на 27,5%. Среди детского населения заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, эпидпорог превышен не был, среди населения старше 15 лет имеется превышение недельного эпидпорога на 130%, по совокупному населению - на 2%", - сказала Басарыгина.

По ее словам, за последнюю неделю с 8,3% до 3,25% снизился темп недельного прироста заболеваемости COVID-19. В регионе с 8 ноября завершились нерабочие дни, начались занятия в школах и детских садах, продолжает действовать система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Также сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Работодателям рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 625 умерли. Иммунитет к ковиду сформирован у более чем 41% жителей области.