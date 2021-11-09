Мобильные пункты МФЦ откроют в кировских поликлиниках для решения проблем с QR-кодами

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Мобильные пункты Многофункционального центра (МФЦ) откроют в центрах вакцинации в кировских поликлиниках для оперативного решения проблем с получением QR-кодов, сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

"Правительством Кировской области принято решение об организации мобильных пунктов МФЦ в некоторых центрах вакцинации. На этой неделе кировчане смогут создать, подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг в семи пунктах вакцинации областного центра. Это позволит снизить количество обращений в МФЦ, связанных с проблемами получения QR-кода о проведенной вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19", - говорится в сообщении.

Во вторник такие пункты открылись в поликлиниках №1, №6 и №7 Кировского клинико-диагностического центра. До 12 ноября открыть мобильные пункты вакцинации планируют еще в четырех пунктах вакцинации. Работать мобильные центры подтверждения учетной записи будут по режиму прививочного кабинета медучреждения. При этом все 47 территориальных отделов центров "Мои документы" в Кировской области также продолжат работу в этом направлении, создать, подтвердить и восстановить учетную запись можно в любом центре в режиме текущей очереди при наличии паспорта и СНИЛСа.

В Кировской области с 25 октября действует система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Также сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Работодателям рекомендуется выводить сотрудников старше 65 лет на удаленный режим работы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 625 умерли. Иммунитет к ковиду сформирован у более чем 41% жителей области.