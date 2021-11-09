Места в первых турпоездах из Москвы и Петербурга в Великий Устюг распродали на 80%

ВОЛОГДА, 9 ноября. /ТАСС/. Билеты на первые туристические поезда из Москвы в Великий Устюг, вотчину Деда Мороза, распроданы на 80%. Из 1 228 мест в поездах Санкт-Петербург - Великий Устюг реализована одна тысяча мест, сообщил во вторник первый заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" Алексей Жигунов.

"Это так называемый поезд выходного дня на родину Деда Мороза, он объединит по пути следования два состава - один из пяти вагонов, второй - из четырех вагонов, которые прибудут на станцию Великий Устюг. Из 1 036 мест на поезд из Москвы продано 816 билетов, это фактически 80% наполняемости состава на все семь рейсов до новогодних праздников. Из Санкт-Петербурга в Великий Устюг из 1 228 мест реализовано 1 тыс. мест. Этот маршрут будем продлевать в период новогодних праздников, сейчас ведем работу по продлению", - привела слова Жигунова пресс-служба губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по итогам прошедшего во вторник совещания по запуску турпоездов.

Как отметил Жигунов, "Федеральная пассажирская компания" принимает все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической обстановки, рейсы будут организованы в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

Первый туристический поезд выходного дня прибудет в Великий Устюг уже на этой неделе. С 12 ноября стартуют поезда по маршрутам Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва и Санкт-Петербург - Великий Устюг - Вологда - Санкт-Петербург. Из Москвы поезд будет уходить с Ярославского вокзала по пятницам в 17:05, прибывать обратно поздно вечером в воскресенье. За два выходных дня туристы смогут прогуляться по Великому Устюгу, посетить вотчину Деда Мороза, Лавровскую фабрику деревянных игрушек и поучаствовать в интерактивной программе. Из Санкт-Петербурга отправление организуют с Ладожского вокзала по пятницам в 10:20, возвращение рано утром в понедельник. Путешественники побывают в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге, а также посетят экскурсии по зимней Вологде.

О Великом Устюге

Великий Устюг - это город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. Один из древнейших городов сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы знаменитых купцов, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие.

Великий Устюг известен православными святынями, подвижниками, землепроходцами, купцами и ремеслами. В средневековом городе насчитывалось около 40 церквей - возвращавшиеся из походов купцы считали своим долгом делать крупные пожертвования в монастыри и храмы, строили церкви, соревнуясь друг с другом в их красоте и величии. До конца XVII века город был центром огромного по территории Великоустюжского края, в XIX веке стал уездным городом Вологодской губернии. На сегодня Великий Устюг - самый восточный город Вологодской области, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза. Всего в Великоустюгском районе насчитывается около 150 объектов культурного наследия.